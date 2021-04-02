محاضرات متنوعة وأمسيات شعرية بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث أعد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الإعلام وقضايا المجتمع".وأوضحت زينب فراج أن الإعلام وقضايا المجتمع ودورة في إيجاد الحلول والنقاش المجتمعي، بالإضافة إلى عقد إجتماع نادي الأدب بحضور الشاعر يحيى سمير الرئيس السابق للنادي وألقي الشاعر يحيى بحر وقصيدة "أحينا أروق أم حينا أبوح"، وقصيدة" دعاء أم" للشاعر محمد مصطفى الضبعاوي.ونفذ بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "دور مؤسسات المجتمع في القري" وأوضح عبده الضوي أحمد أن مؤسسات المجتمع لها دور كبير جدا وفعال لخدمة المواطنين مثل مكاتب البريد والوحدات الصحية والمواقع الثقافية وغيرها الكثير والكثير.بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "ترشيد المياه" وتناول سيد صدقي مصادر المياه وأهميتها وأسباب ضرورة ترشيدها ومقترحات لترشيدها في "المنزل، المؤسسات الحكومية والأهلية، الري والزراعة".كما عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "شقائق الرجال شريكات البناء" وتحدث سيد صدقى عن المرأة المصرية ومكانتها قديما وحديثا، وأهمية مشاركتها في التنمية ونماذج وأمثلة مشرفة لدورها في الحياة السياسية والإقتصادية في مصر، كما نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "إستقبال شهر رمضان" وتحدث محمد أحمد إبراهيم عن رمضان ومظاهر إستقبال شهر رمضان وهو شهر الصيام، بالإضافة إلى ذلك نظم القصر عرض مسرح عرائس بعنوان "نشر الإبتسامة والسعادة فيمن حولنا" أدارته سلوي جودة.أعد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "فيروس كورونا وأمراض الجلد" وتحدثت سوسن محمد صالح مسؤل إعلام صحي بمديرية الصحة بالأقصر عن فيروس كورونا وأهمية إتباع الإجراءات الإحترازية والمحافظة على إرتداء الكمامة والحرص على الإهتمام بالصحة العامة وتطرقت إلي الأمراض الجلدية "الكلف، النمش، الأمراض الجلدية، والحساسية، وإستخدام الواقيات من الشمس"، بالإضافة إلى ذلك عرض نادى التذوق السينمائى بالقصر فيلم كرتون بعنوان" قصة وردة" تنفيذ أيمن عادل، بجانب اقامة قصر ثقافة حسن فتحى معرض للرسم تنفيذ محمد إبراهيم محمد عوض أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر.بينما أعد قصر ثقافة حوض الرمال مواهب فنية من أبناء مدرسة الإمام الشعراوي بقرية المدامود، إلى جانب تنفيذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية نفذتها منى محمد على.