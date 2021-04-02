إطلاق مبادرة قطار الخير بسوهاج بالتعاون بين حياة كريمة وصندوق تحيا مصر وصناع الخير

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن إطلاق مبادرة قطار الخير، وهـي قافلة موسعة تشمل الشق الطبي والغذائي موجهة لعشرة مراكز بمحافظة سـوهاج، يأتي ذلك بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر ومؤسسة صناع الخير.

تضم مبادرة قطار الخيـر (١٠) قوافل طبية، حيث ستتضمن كل قافلة ١٠ تخصصات، وتستهدى إجـراء كافـة العمليـات الجراحيــة وتوفير الأدوية وتوزيع النظارات.

كما ستقدم القافلة ألف كرتونة من المستلزمات الطبية للمستشفيات بقيمة ٥٠٠ ألف جنيه، وجهـاز طبـي للعمليات لمستشفى سوهاج الجـامعي بقيمة ٥٠٠ ألف جنيه، ويصل إجمـالي القافلة نحـو 5.5 مليـون. كما تشمل المبادرة 10000 كرتونة غذائية بقيمة ٢ مليون جنيه، وتحتوي الكرتونة علـى كافة السـلع الغذائيـة الأساسـية لشهر رمضان الكريم، كما سـيقدم صندوق تحيا مصر عدد ١٠ آلاف شنطة تتضمن ٢كيلـو ونصف من الدواجن لأهالي سوهاج.

