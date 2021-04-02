رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إطلاق مبادرة قطار الخير بسوهاج بالتعاون بين حياة كريمة وصندوق تحيا مصر وصناع الخير

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:11 م
جريدة الدستور
طباعة
أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن إطلاق مبادرة قطار الخير، وهـي قافلة موسعة تشمل الشق الطبي والغذائي موجهة لعشرة مراكز بمحافظة سـوهاج، يأتي ذلك بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر ومؤسسة صناع الخير.
تضم مبادرة قطار الخيـر (١٠) قوافل طبية، حيث ستتضمن كل قافلة ١٠ تخصصات، وتستهدى إجـراء كافـة العمليـات الجراحيــة وتوفير الأدوية وتوزيع النظارات.
كما ستقدم القافلة ألف كرتونة من المستلزمات الطبية للمستشفيات بقيمة ٥٠٠ ألف جنيه، وجهـاز طبـي للعمليات لمستشفى سوهاج الجـامعي بقيمة ٥٠٠ ألف جنيه، ويصل إجمـالي القافلة نحـو 5.5 مليـون. كما تشمل المبادرة 10000 كرتونة غذائية بقيمة ٢ مليون جنيه، وتحتوي الكرتونة علـى كافة السـلع الغذائيـة الأساسـية لشهر رمضان الكريم، كما سـيقدم صندوق تحيا مصر عدد ١٠ آلاف شنطة تتضمن ٢كيلـو ونصف من الدواجن لأهالي سوهاج.

موضوعات متعلقة

قنوات «الوطنية للإعلام» تنهي استعداداتها لبث احتفالية نقل المومياوات

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

محمد الباز يكتب عن الرجل الذي يجب أن يرحل: أسامة هيكل.. وزير الفتنة الإعلامية

لعدم اكتمال النصاب.. مد التسجيل بـ"عمومية انتخابات الصحفيين" لمدة ساعة


الصور

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

قافلة «نور حياة» تواصل الكشف المجاني على مرضى العيون بأسيوط

image description

بدء الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بأسيوط غدًا

image description

الكشف الطبي على 1846 مواطنا مجانا في دمياط

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب عن الرجل الذي يجب أن يرحل: أسامة هيكل.. وزير الفتنة الإعلامية

غلق لجان انتخابات «الصحفيين» وبدء فرز الأصوات

البنك المركزى ينفى إلغاء «الجنيه الورقى»

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مؤيد محمد يحصل على الدكتوراه في طرق التحكم بالطاقة المتجددة الهجين بجامعة سوهاج

مسئول أوروبى: فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم بسبب كورونا

55% من الروس يثقون في بوتين

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

أيام زمان

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

بين الدراما والتاريخ.. حكاية الملك أحمس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
ماجد حبته
فرصة إثيوبيا الأخيرة
مؤمن المحمدي
عميد لاعبي العالم
المزيد

الثقافة

أوركسترا «الكونسرفتوار» على مسرح قصر ثقافة بورسعيد

مناقشة كتاب «التنمية الثقافية» لـ فؤادة البكري بثقافة الجيزة

عرض «المهان» على مسرح الحديقة الدولية

قصور الثقافة تختتم فعاليات برنامج الاستراتيجية والأمن القومي