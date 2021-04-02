رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تعلن السماح بالسفر بلا قيود لمن تلقوا لقاح كورونا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:27 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
طباعة
أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا بشكل كامل، سيسمح لهم بالسفر مجددا بشرط اتخاذ إجراءات وقائية مثل وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأفاد المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه يمكن للأشخاص الذين تلقوا اللقاح، السفر ضمن الولايات المتحدة من دون الحاجة الى الالتزام بحجر صحي أو إظهار فحص سلبي لكوفيد-19.

أما الذين يأتون الى الأراضي الأمريكية من الخارج، فيتوجب عليهم اظهار نتيجة فحص سلبية قبل الصعود الى الطائرة وإجراء فحص ثانٍ عند الوصول، والالتزام بحجر صحي في حال طلبت منهم السلطات المحلية ذلك، وفق ما جاء في بيان للمركز.

ووفق الإجراءات الجديدة، يمكن للذين تلقوا اللقاح ويرغبون بالسفر الى خارج الولايات المتحدة، القيام بذلك من دون إجراء فحص لكوفيد-19، إلا في حال كان الفحص السلبي مطلوبا من بلد الوصول.

وتأتي التوجيهات الجديدة في ظل ازدياد حركة السفر في الولايات المتحدة، لا سيما مع قرب إجازة الربيع وعطلة عيد الفصح، بعدما كانت حركة الطيران علقت بشكل كامل في الأشهر الأولى لتفشي فيروس كورونا.

وأوضح المركز أن التلقيح الكامل يتحقق بمرور أسبوعين على تلقي الشخص آخر جرعة موصى بها، ما يعني عمليا الجرعة الثانية من اللقاحات التي تؤخذ على دفعتين.

وكانت مديرة المركز روشيل والينسكي أشارت خلال ايجاز صحفي، الى أن أكثر من 20 بالمئة من البالغين في الولايات المتحدة تلقوا اللقاح بشكل كامل.

موضوعات متعلقة

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 لجميع موظفي الدولة

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

غلق لجان انتخابات «الصحفيين» وبدء فرز الأصوات


الصور

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

قافلة «نور حياة» تواصل الكشف المجاني على مرضى العيون بأسيوط

image description

بدء الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بأسيوط غدًا

image description

الكشف الطبي على 1846 مواطنا مجانا في دمياط

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب عن الرجل الذي يجب أن يرحل: أسامة هيكل.. وزير الفتنة الإعلامية

غلق لجان انتخابات «الصحفيين» وبدء فرز الأصوات

البنك المركزى ينفى إلغاء «الجنيه الورقى»

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مؤيد محمد يحصل على الدكتوراه في طرق التحكم بالطاقة المتجددة الهجين بجامعة سوهاج

مسئول أوروبى: فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم بسبب كورونا

55% من الروس يثقون في بوتين

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

أيام زمان

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

بين الدراما والتاريخ.. حكاية الملك أحمس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
ماجد حبته
فرصة إثيوبيا الأخيرة
مؤمن المحمدي
عميد لاعبي العالم
المزيد

الثقافة

أوركسترا «الكونسرفتوار» على مسرح قصر ثقافة بورسعيد

مناقشة كتاب «التنمية الثقافية» لـ فؤادة البكري بثقافة الجيزة

عرض «المهان» على مسرح الحديقة الدولية

قصور الثقافة تختتم فعاليات برنامج الاستراتيجية والأمن القومي