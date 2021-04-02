«عبدالعزيز»: المشروعات القومية أثرت على الاقتصاد محليًا وعلميًا

قال المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء والرئيس الفخري للاتحاد المقاولين العرب، إن من أهم القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى تنفيذ عدد من المشروعات القومية، التي كان لها الأثر في دعم وتنشيط حركة الاقتصاد المصري بشكل عام محليًا وعالميًا وتأثيرها بشكل قوي على قطاع التشييد والبناء بشكل خاص الذراع التنفيذية للدولة.وأكد «عبدالعزيز» في تصريحات لـ«الدستور» أن من أهم الفترات التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية في ظل وجود قيادة سياسة لها رؤى وأهداف واضحة من خلال إنشاء العديد من المشروعات القومية التي لها مردود قوى على الاقتصاد، وساعدت على انتعاش سوق التشييد والبناء من خلال تشغيل الشركات العاملة بمجال المقاولات.وأضاف رئيس الاتحاد الافريقي لمقاولي التشييد، أن المشروعات الكبرى القومية ساعدت على إيجاد وخلق فرص عمل جديدة، فضلا عن دخول كافة الشركات العالمة بمجال المقاولات لسوق العمل لتنفيذ أبرز المروعات على أرض الواقع بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين وغيرها من المدن الهامة، وأخيرا مدينة الدواء التي ستحدث أكبر طفرة على مستوى العالم أجمع.وأضاف الرئيس الفخري لاتحاد المقاولين، أن المشروعات القومية أثرت بشكل عام على الاقتصاد المصري وأتت بثمارها مشروعات كثيرة وكبيرة منها مشروعات المدن الجديدة والمشروعات القومية للطرق والقطاع السريع والجامعات العالمية وحفر قناة السويس الجديدة، فضلًا عن مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يتضمن إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل ومشروع الإسكان المتوسط للشباب.