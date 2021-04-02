رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«عبدالعزيز»: المشروعات القومية أثرت على الاقتصاد محليًا وعلميًا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:38 م
المهندس حسن عبد العزيز
المهندس حسن عبد العزيز
علا العلاف
طباعة
قال المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء والرئيس الفخري للاتحاد المقاولين العرب، إن من أهم القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى تنفيذ عدد من المشروعات القومية، التي كان لها الأثر في دعم وتنشيط حركة الاقتصاد المصري بشكل عام محليًا وعالميًا وتأثيرها بشكل قوي على قطاع التشييد والبناء بشكل خاص الذراع التنفيذية للدولة.

وأكد «عبدالعزيز» في تصريحات لـ«الدستور» أن من أهم الفترات التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية في ظل وجود قيادة سياسة لها رؤى وأهداف واضحة من خلال إنشاء العديد من المشروعات القومية التي لها مردود قوى على الاقتصاد، وساعدت على انتعاش سوق التشييد والبناء من خلال تشغيل الشركات العاملة بمجال المقاولات.

وأضاف رئيس الاتحاد الافريقي لمقاولي التشييد، أن المشروعات الكبرى القومية ساعدت على إيجاد وخلق فرص عمل جديدة، فضلا عن دخول كافة الشركات العالمة بمجال المقاولات لسوق العمل لتنفيذ أبرز المروعات على أرض الواقع بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين وغيرها من المدن الهامة، وأخيرا مدينة الدواء التي ستحدث أكبر طفرة على مستوى العالم أجمع.

وأضاف الرئيس الفخري لاتحاد المقاولين، أن المشروعات القومية أثرت بشكل عام على الاقتصاد المصري وأتت بثمارها مشروعات كثيرة وكبيرة منها مشروعات المدن الجديدة والمشروعات القومية للطرق والقطاع السريع والجامعات العالمية وحفر قناة السويس الجديدة، فضلًا عن مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يتضمن إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل ومشروع الإسكان المتوسط للشباب.

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية

محمد الباز يكتب عن الرجل الذي يجب أن يرحل: أسامة هيكل.. وزير الفتنة الإعلامية

قنوات «الوطنية للإعلام» تنهي استعداداتها لبث احتفالية نقل المومياوات

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 لجميع موظفي الدولة


الصور

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

قافلة «نور حياة» تواصل الكشف المجاني على مرضى العيون بأسيوط

image description

بدء الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بأسيوط غدًا

image description

الكشف الطبي على 1846 مواطنا مجانا في دمياط

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب عن الرجل الذي يجب أن يرحل: أسامة هيكل.. وزير الفتنة الإعلامية

غلق لجان انتخابات «الصحفيين» وبدء فرز الأصوات

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

البنك المركزى ينفى إلغاء «الجنيه الورقى»

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مؤيد محمد يحصل على الدكتوراه في طرق التحكم بالطاقة المتجددة الهجين بجامعة سوهاج

مسئول أوروبى: فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم بسبب كورونا

55% من الروس يثقون في بوتين

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
ماجد حبته
فرصة إثيوبيا الأخيرة
المزيد

الثقافة

«الجعران المجنح».. تعرف على سر شعار المركبات الخاصة بنقل المومياوات

غدًا.. افتتاح معرض «ملامح مصرية» بليوان جاليري

السوري محمد الماغوط.. عمل بالسياسة من أجل التدفئة

محاضرات متنوعة وأمسيات شعرية بثقافة الأقصر