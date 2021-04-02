رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«دهب» تحتفل بيوم اليتيم بالعروض الفلكلورية والترفيهية (صور)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:32 م
احتفال يوم اليتيم
احتفال يوم اليتيم
شيماء حمودة
طباعة
في أجواء تعمها الفرحة والبهجة، تجمع الأطفال من أسر البدو والأيتام وذوي الهمم منتظرين لحظات السعادة، في حفل ترفيهي ليوم اليتيم على أرض مدينة دهب بمحافظة سيناء.

رقص بالتنورة، ألعاب، توزيع جوائز، وعروض فنية وترفيهية كان الطابع الغالب على يوم الأطفال، وعن ذلك يقول كريم نوار مسؤول مبادرة عودة الفن، إن من ضمن فعاليات المبادرة هو تنظيم حفل يوم اليتيم لأطفال محافظة سيناء وتحديدا مدينتي دهب ونويبع، بمشاركة أطفال البدو من أهل البلد، والأطفال الايتام وذوي الهمم لتقديم الدمج المناسب لهم.

تابع نوار، أن حفل الأطفال تضمن تقديم عدد من الفقرات الفنية والفلكلورية وتقديم مختلف الفنون للأطفال في حفل مبهج ترفيهي.

ووجه نوار رسالة في حفل يوم اليتيم حيث قال: "لا يوجد يتيم جميعنا نسيج واحد، وجميعنا مسؤولين عن أطفالنا، ولابد من تلبية النداءات المتكررة لاستبدال اسم يوم اليتيم بيوم الطفل".

يقول الشيخ سويلم حميد شيخ قبيلة المزينة، إنه بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، تم تقليل عدد الأطفال المشاركين لتفادي الزحام والتكدس، وهذا عكس ما كان يحدث في الأعوام الماضية وهو حفل كبير على منطقة مفتوحة بمسرح وفقرات فنية بحضور مدعوين من جميع منطقة دهب

قال محمد الغنام صاحب الفندق المستضيف، إن تنظيم مثل هذه الأيام الاجتماعية الخيرية هي بند هام في خطة عملنا خاصة إذا كان هذا الدعم موجه لفرحة الأطفال.

تابع الغنام، حرصنا أن تكون فقرات الحفل متنوعة من مختلف الثقافات سواء رقص التنورة أو السمسمية او الرقص البدوي، لإحياء الفرحة والبهجة في نفوس الأطفال.

فمبادرة عودة الفن تشمل عروض المواهب، معارض الفنون، ندوات، ورش عمل، محاضرات حملات توعوية وبيئية، وايضا تفعيل عملية التبادل الثقافي بين الفنون المحلية السيناوية والفنون الشعبية من باقي أنحاء الجمهورية.

فالمبادرة في دورتها الثانية بفعلياتها وانشطتها هي جزء من حلم كبير وهو تنظيم مهرجان جنوب سيناء الدولي للثقافة والفنون ليتطلع انطلاقه آخر عام ٢٠٢١، ليجذب انظار الجميع لمدينة ذات بعد تراثي وثقافي فريد.

موضوعات متعلقة

غلق لجان انتخابات «الصحفيين» وبدء فرز الأصوات

قنوات «الوطنية للإعلام» تنهي استعداداتها لبث احتفالية نقل المومياوات

اشترى سيارات بـ5 ملايين جنيه.. مخالفات أسامة هيكل في وزارة الإعلام

لحظة اعتقال الأمن لمسلح إرهابى بالحرم المكى (فيديو)


الصور

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

قافلة «نور حياة» تواصل الكشف المجاني على مرضى العيون بأسيوط

image description

بدء الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بأسيوط غدًا

image description

الكشف الطبي على 1846 مواطنا مجانا في دمياط

الأكثر قراءة

«الصحة» تناشد المواطنين: لا داعي للصلاة في المسجد خلال رمضان

اشترى سيارات بـ5 ملايين جنيه.. مخالفات أسامة هيكل في وزارة الإعلام

محمد الباز يكتب عن الرجل الذي يجب أن يرحل: أسامة هيكل.. وزير الفتنة الإعلامية

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مؤيد محمد يحصل على الدكتوراه في طرق التحكم بالطاقة المتجددة الهجين بجامعة سوهاج

مسئول أوروبى: فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم بسبب كورونا

55% من الروس يثقون في بوتين

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
ماجد حبته
فرصة إثيوبيا الأخيرة
المزيد

الثقافة

«الجعران المجنح».. تعرف على سر شعار المركبات الخاصة بنقل المومياوات

غدًا.. افتتاح معرض «ملامح مصرية» بليوان جاليري

السوري محمد الماغوط.. عمل بالسياسة من أجل التدفئة

الأحد.. عرض «أحلام شتوية» على مسرح الشمس بالحديقة الدولية