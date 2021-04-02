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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استمرار تأهيل ترع المنيا وأسيوط لترشيد المياه

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:17 م
تبطين الترع
تبطين الترع
وائل القمحاوي
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تعمل الإدارات المركزية للموارد المائية والري على قدم وساق بجميع محافظات مصر لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير 5 مليارات متر مكعب من المياه التي تهدر وتفقد في الشبكة المائية على طول مجرى النيل، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس من العام الماضي.

وتواصل الإدارات العامة بمحافظة المنيا الجمعة، تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، منها الإدارة العامة لري شرق بإجمالي أطوال متعاقد عليها بلغت ٩٤.٩٧٣ كيلو متر في حين تم تنفيذ ٤٤.٩٨٧ كيلو متر بنسبة تنفيذ ٤٧.٣٦ ٪، وفي ري غرب بلغ إجمالي الأطوال المتعاقد عليها ٢١٢.٨١٥ كيلو متر، بينما تم تنفيذ ٧٥.٥٠٣ كيلو متر بنسبة تنفيذ ٣٥.٤٧ ٪، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية.

كما تنفذ الإدارة العامة لتطوير ري مصر الوسطي ٥٨.١٤٥ كيلو متر بإجمالي منفذ ١٤.١٣٥ كيلو، وواصلت الإدارة العامة للتوسع الأفقي بأسيوط تنفيذ تأهيل وتبطين عدة ترع بالمشروع القومي بطول ٢٨.٠١٥ كيلو متر في حين تم تنفيذ ١٥.٦١٥ كيلو متر بنسبة تنفيذ ٥٥.٧٣ ٪ مع التأكيد على الالتزام بمواصفات واشتراطات العقد وإنهاء الأعمال في المواعيد المحددة.

من جانبه، قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ«الدستور»، إن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة وتشمل الرى والزراعة والنقل، بجانب تعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه.

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