حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بسوقي الجمعة والحمام في الإسكندرية

قادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية، اليوم، حملات بكل من سوق الجمعة وسوق الحمام، لمتابعة مدى الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية وعدم إشغال الطريق والالتزام بالخطوط التي تم رسمها علي الأرض لمراعاة مسافات التباعد وعدم التزاحم وارتداء الكمامات واستخدام أدوات التعقيم والتطهير.جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بوضع ضوابط وإجراءات احترازية داخل الأسواق حفاظًا على سلامة الباعة والمواطنين المترددين علي الأسواق، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.وفي السياق ذاته تم شن حمله لإزالة الإشغالات بمحور المحمودية أسفل كوبري المشاة بالمحور أمام مستشفى راقوده.هذا وقد شددت رئيس الحى على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وأن الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط.