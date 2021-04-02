رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

400 قناة و200 مراسل دولي يشاركون في تغطية نقل المومياوات

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:17 م
جريدة الدستور
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قالت الدكتورة سها بهجت المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن حدث نقل المومياوات الملكية لم يتكرر قبل ذلك ولن يتكرر ثانية، لافتة إلى أنه تم التحضير له منذ عامين.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن وزارة الإسكان قامت بكل الجهد اللازم حتى يخرج ميدان التحرير بهذا الشكل، مشيرة إلة أمه لا توجد وزارة لم تشارك في الحدث.

وتابعت: "كل الزملاء في السياحة والآثار والفريق المعني بالترميم ونقل المومياوات بذلوا جهدا كبيرا".

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