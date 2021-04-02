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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عملة بتكوين المشفرة ترتفع 0.6 بالمئة إلى أكثر من 59 ألف دولار

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:53 م
بتكوين
بتكوين
وكالات
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ارتفعت عملة بتكوين المشفرة بنسبة 6ر0 بالمئة منذ الساعة الخامسة مساء يوم أمس الخميس وحتى الساعة العاشرة صباحا في نيويورك اليوم الجمعة، ليصل سعرها إلى 59 ألفا و199 دولارا، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء.

واستنادا لبيانات تتابعها منصة موزايك للعملات المشفرة، بلغت قيمة التداول 4ر1 مليار دولار، أو ما يوازي 64 بالمئة من متوسط تعاملات 20 يوما كاملة.

وتذبذبت أسعار بتكوين بنسبة 8ر2 بالمئة، ليتم تداولها بين 58 ألفا و472 دولارا و60 ألفا و101 دولار، ويبلغ سعرها حاليا أقل بنسبة 1ر4 بالمئة عن أعلى مستوياتها عند 61 ألفا و742 دولارا في 13 مارس الماضي.

وسجلت بتكوين مكاسب بلغت نسبتها 6ر9 بالمئة، في الأسبوع الماضي، و104 بالمئة خلال العام الجاري حتى الآن.

وزاد سعر عملة إيثيريوم المشفرة بنسبة 9ر1 بالمئة ليصل إلى 2007 دولارات. وتذبذبت العملة بنسبة 1ر3 بالمئة، ليتم التداول عليها بين 1950 و2010 دولارات. وكان الرقم الأخير هو الأعلى سعرا للعملة منذ نحو ستة أسابيع.

وارتفع سعر إيثيريوم بنسبة 172 بالمئة هذا العام حتى الآن.

وبلغت قيمة التداول 2ر752 مليون دولار، أو ما يوازي 103 بالمئة لمتوسط تعاملات يوم بأكمله.

وسجلت عملة زد كاش الرقمية أعلى نسبة تحرك خلال اليوم، حيث ارتفعت بنسبة 2ر5 بالمئة ليصل سعرها إلى 173 دولارا. وارتفعت بنسبة 174 بالمئة خلال العام الجاري حتى الآن.

وارتفع مؤشر "بي جي سي آي بلومبرج جلاكسي"، الذي يقيس الأداء السعري لأكبر العملات المشفرة، بنسبة 3 بالمئة ليصل إلى مستوى قياسي منذ ستة أسابيع. وزاد المؤشر بنسبة 125 بالمئة خلال هذا العام حتى الآن.

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