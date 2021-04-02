الجزائر تسجل 3 وفيات و125 إصابة جديدة بكورونا

قال الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 125 حالة إصابة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة في يوم واحد.وأضاف فورار- في مؤتمر صحفي- أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 117 ألفا و429 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و99 حالة وفاة.وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 81 ألفا و729 حالة، بعد شفاء 97 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 16 مصابا في العناية المركزة.وكانت أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب كورونا من 11 مساء إلى 4 صباحا في 9 ولايات، من بينها الجزائر العاصمة.