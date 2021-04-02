رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات: رحلات طيران مباشر تربط رأس الخيمة بـ9 مدن روسية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:51 م
مطار رأس الخيمة الدولي
مطار رأس الخيمة الدولي
ا ش ا
طباعة
يبدأ مطار رأس الخيمة الدولي رحلات الطيران المباشر، التي تربط الإمارة بتسع مدن روسية، من خلال تسع رحلات أسبوعية، على متن الخطوط الجوية الروسية (روسيا إيرلاينز)، حيث وصلت الرحلة الأولى القادمة من مدينة (يكاترينبورغ) الروسية اليوم.

وقال المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة ومطار رأس الخيمة الدولي- في بيان، اليوم- إن مطار رأس الخيمة الدولي يشكل ركيزة أساسية في خطط النمو في الإمارة من خلال الجهود المستمرة لزيادة عدد الوجهات وجداول الرحلات، ومن خلال إقامة الشراكات مع شركات طيران جديدة وتوسيع نطاق الخدمات مع الشركات التي يتم العمل معها حاليا، مشيرا إلى أن الشراكة الجديدة مع الخطوط الجوية الروسية (روسيا إيرلاينز) تعد خطوة مهمة في تحقيق استراتيجية التوسع التدريجي للمطار، حيث سيتم ربط الإمارة بتسع رحلات مباشرة من وإلى روسيا.

وأضاف أنه ستكون هذه الخدمة الجديدة مهمة جدًا في جذب عدد أكبر من الزوار القادمين من روسيا؛ للتعرف على الوجهات السياحية الفريدة في رأس الخيمة، الأمر الذي يعزز من مساهمة قطاع السياحة في تنويع مصادر الدخل في الإمارة، حيث تعد روسيا واحدة من أهم الدول بالنسبة لقطاع السياحة في الإمارات، كما تعد الأعمال التجارية أيضًا عاملًا مهمًا جدًا في تعزيز التطور والنمو الثنائي.

وأوضح أن الروابط المباشرة الجديدة بين رأس الخيمة وتسع مدن صناعية وثقافية في روسيا ستساعد في تلبية المتطلبات السياحية والتجارية الحالية بين الجانبين، فضلًا عن دعم الطلب الجديد على بناء القدرات في هذا المجال، وقد هبطت رحلة الخطوط وتشمل رحلات الركاب المدن الرئيسية في روسيا بما في ذلك العاصمة موسكو ومدينة سان بطرسبرغ وكازان، وسمارا، ويكاترينبورغ، ونيجني نوفغورود، وبيرم، وأوفا، وروستوف أون دون.

موضوعات متعلقة

غلق لجان انتخابات «الصحفيين» وبدء فرز الأصوات

البنك المركزى ينفى إلغاء «الجنيه الورقى»

لعدم اكتمال النصاب.. مد التسجيل بـ"عمومية انتخابات الصحفيين" لمدة ساعة

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية


الصور

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

قافلة «نور حياة» تواصل الكشف المجاني على مرضى العيون بأسيوط

image description

بدء الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بأسيوط غدًا

image description

الكشف الطبي على 1846 مواطنا مجانا في دمياط

الأكثر قراءة

غلق لجان انتخابات «الصحفيين» وبدء فرز الأصوات

محمد الباز يكتب عن الرجل الذي يجب أن يرحل: أسامة هيكل.. وزير الفتنة الإعلامية

البنك المركزى ينفى إلغاء «الجنيه الورقى»

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مؤيد محمد يحصل على الدكتوراه في طرق التحكم بالطاقة المتجددة الهجين بجامعة سوهاج

مسئول أوروبى: فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم بسبب كورونا

55% من الروس يثقون في بوتين

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
ماجد حبته
فرصة إثيوبيا الأخيرة
مؤمن المحمدي
عميد لاعبي العالم
المزيد

الثقافة

المرأة فى القرن الماضى.. أسبوع ثقافى بالمنيا

قصور الثقافة تنظم احتفالية لليوم العالمى لمتلازمة داون

قصور الثقافة تواصل عرض «حكايات جدى» بشرم الشيخ

أوركسترا «الكونسرفتوار» على مسرح قصر ثقافة بورسعيد