«مصر للطيران» تُسير رحلات أسبوعية بين مطارات القاهرة وأسيوط وسوهاج بأسعار خاصة

أعلنت شركة «مصر للطيران» تشغيل ٤ رحلات أسبوعيا تربط بين مطار القاهرة وكل من مطاري أسيوط وسوهاج بمعدل رحلتين يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع اعتبارًا من 18 إبريل الجاري، في إطار اهتمام الناقل الوطني بربط شبكتها الدولية بمدن صعيد مصر عبر مطار القاهرة الدولي في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني.وتٌسير الشركة هذه الرحلات بخط سير (القاهرة أسيوط سوهاج القاهرة) و(القاهرة سوهاج أسيوط القاهرة)، وتربط هذه الرحلات عملاء مصر للطيران بالعديد من نقاط مصر للطيران في الشرق الأوسط وأفريقيا عبر مطار مطار القاهرة مثل دبي وأبوظبي والبحرين واسطنبول وعمان وبيروت والخرطوم وغيرها من العديد من نقاط مصر للطيران.يذكر أن مصر للطيران تٌسير رحلاتها بين القاهرة وأسيوط وسوهاج بطراز الآيرباص A220-300 المزود بخدمات الإنترنت ومشاهدة المواد الترفيهية عبر خدمة الـStreaming.ويمكن للعملاء حجز تذاكرهم عبر موقعها الإلكتروني egyptair.com أو الاتصال بـ 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران أو وكلاء السياحة والسفر المعتمدين.