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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

طلاب الأزهر الوافدين يشاركون في مبادرة الكاريكاتير للجميع (صور)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:49 م
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
خالد حماد
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أقام مشروع ذاكرة الكاريكاتير، بالتعاون مع مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف؛ بالأمس بمقر المركز، ورشة مجانية لتعليم مبادئ فن الكاريكاتير، ضمن مبادرة الكاريكاتير للجميع، لأكثر من ٦٠ طالبا وطالبة من وافدي الأزهر.

شارك في الورشة رسامي الكاريكاتير: خالد المرصفي، شكري إمام، هاني عبدالجواد، خالد كامل، رغداء جواد حجازي، مروة إبراهيم، نجلاء سليمان.

وفي نهاية الورشة قام مشروع ذاكرة الكاريكاتير بتوزيع ٢٥ تيشرت على الطلبة والطالبات المتميزين، كما تم توزيع مجموعة كتب لكل المشاركين في الورشة. إلى جانب تكريم رسامي الكاريكاتير المشاركين بالورشة.

وقد تم منح مشروع ذاكرة الكاريكاتير، درع المركز تقديرا لما يقدمه المشروع من مبادرات وجهود بناءة؛ للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري.
طلاب الأزهر الوافدين يشاركون في مبادرة الكاريكاتير للجميع (صور)
طلاب الأزهر الوافدين يشاركون في مبادرة الكاريكاتير للجميع (صور)
طلاب الأزهر الوافدين يشاركون في مبادرة الكاريكاتير للجميع (صور)
طلاب الأزهر الوافدين يشاركون في مبادرة الكاريكاتير للجميع (صور)
طلاب الأزهر الوافدين يشاركون في مبادرة الكاريكاتير للجميع (صور)
طلاب الأزهر الوافدين يشاركون في مبادرة الكاريكاتير للجميع (صور)
طلاب الأزهر الوافدين يشاركون في مبادرة الكاريكاتير للجميع (صور)
طلاب الأزهر الوافدين يشاركون في مبادرة الكاريكاتير للجميع (صور)

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