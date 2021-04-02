محافظ مطروح يتفقد الاستعدادات لموسم الصيف

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، بتفقد أعمال إعادة الشيء لأصله بالكيلو ٥ بالطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية.وشدد محافظ مطروح على الإسراع في إنهاء الأعمال، موجها لمجلس مدينة مرسى مطروح بتكثيف أعمال النظافة وتسوية الطريق بالحارة البطيئة بالطريق الساحلي بمنطقة الكيلو ٤.ووجه محافظ مطروح خلال تفقده منطقة باب البحر وشاطئ الفيروز بالإسراع في تعلية وتسوية مطابق الصرف الصحي بالطريق، الذي تم رصفه للتيسير على المواطنين.وتابع محافظ مطروح أعمال رفع كفاءة وتحميل ميدان عبد المنعم رياض بشارع الجلاء الذى تنفذه كلية جامعة مطروح، بالإضافة لرفع كفاءة وترميم مسجد العوام بكورنيش المدينة كأحد أهم المساجد والمعالم بالمدينة في إطار الاستعداد لموسم الصيف.