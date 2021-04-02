الكشف على 285 حالة في قافلة طبية مجانية بأبوقرقاص

نظم حزب "مستقبل وطن" بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، قافلة طبية بقرية كوم المحرص بمركز أبوقرقاص، انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.وأقيمت القافلة بمدرسة كوم المحرص الابتدائية تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت تخصصات: عظام، وأنف وأذن، وأطفال، ونساء، وتحاليل طبية، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على ٢٨٥ حالة، منها ٨٥ عظام، ٩٠ أنف وأذن، ٧٠ أطفال، ٤٠ نساء، وصرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات بالمجان، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية لعدد ١٠٣ حالات بالمجان.ولاقت القافلة إقبالا كبيرا من قبل الأهالي الذين أشادوا بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل، وطالبوا بتنفيذ هذه القوافل بصفة مستمرة.وتأتى هذه القوافل ضمن خطة فعاليات الحزب، وفي إطار السياسة التي ينتهجها لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".