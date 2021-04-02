بريطانيا: قلقون بشدة بسبب نشاط عسكري روسي يهدد أوكرانيا

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الجمعة، إن بلادنا قلقة بشدة إزاء نشاط عسكري روسي يهدد أوكرانيا.وأضاف راب على "تويتر": "لقد أكدت تأييد بريطانيا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في اتصالي الهاتفي مع (وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا) اليوم".وتابع: "نحن قلقون بشدة من النشاط العسكري الروسي الذي يهدد أوكرانيا".