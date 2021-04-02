بريطانيا: قلقون بشدة بسبب نشاط عسكري روسي يهدد أوكرانيا
الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:32 م
وكالاتطباعة
قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الجمعة، إن بلادنا قلقة بشدة إزاء نشاط عسكري روسي يهدد أوكرانيا.
وأضاف راب على "تويتر": "لقد أكدت تأييد بريطانيا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في اتصالي الهاتفي مع (وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا) اليوم".
وتابع: "نحن قلقون بشدة من النشاط العسكري الروسي الذي يهدد أوكرانيا".
وأضاف راب على "تويتر": "لقد أكدت تأييد بريطانيا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في اتصالي الهاتفي مع (وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا) اليوم".
وتابع: "نحن قلقون بشدة من النشاط العسكري الروسي الذي يهدد أوكرانيا".