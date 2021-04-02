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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تسجل 481 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:28 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
وكالات
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قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 481 وفاة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، مقابل 501 في اليوم السابق، و21932 حالة إصابة جديدة، نزولا من 23649 أمس الخميس.

وسجلت إيطاليا 110328 وفاة في المجمل منذ ظهور الوباء في فبراير من العام الماضي، وهو ثاني أكبر عدد في أوروبا بعد بريطانيا والسابع على مستوى العالم.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في إيطاليا إلى 3.6 مليون حالة.

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