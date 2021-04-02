إيطاليا تسجل 481 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 481 وفاة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، مقابل 501 في اليوم السابق، و21932 حالة إصابة جديدة، نزولا من 23649 أمس الخميس.وسجلت إيطاليا 110328 وفاة في المجمل منذ ظهور الوباء في فبراير من العام الماضي، وهو ثاني أكبر عدد في أوروبا بعد بريطانيا والسابع على مستوى العالم.ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في إيطاليا إلى 3.6 مليون حالة.