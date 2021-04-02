الكويت: 8 وفيات و1233 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل 1233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 234754 حالة.وقالت الوزارة إنها سجلت 8 حالات وفاة اليوم بسبب كورونا، ليصل الإجمالي إلى 1327.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في البيان الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 241 حالة تتلقى الرعاية الصحية.وعن حالات الشفاء قال السند إنه تم تسجيل 1384 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 219 ألفا و257 حالة.