تفاصيل تحركات «الليكود» لنيل تفويض بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

يكثف حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، تحركاته للحصول على التفويض بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.وطالب الليكود كوادره بالتحدث إلى أعضاء حزب يمينا الذي يترأسه نفتالي بينيت، ومحاولة إقناعهم بأنه من الأفضل لهم الانضمام إلى نتنياهو، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".وعقد نتنياهو، اليوم الجمعة، اجتماعا مع بينيت للتباحث بشأن تشكيل حكومة جديدة.ويعد ذلك أول اجتماع بين نتنياهو وبينيت، منذ إعلان نتائج انتخابات الكنيست، وذلك لمناقشة مدى إمكانية التناوب مع رئيس قائمة يمينا، والذي بدوره يتعهد بضم جدعون ساعر رئيس حزب "أمل جديد"، من أجل تشكيل ائتلاف حكومي.من جانبه، قال بينيت: "لدينا هدف واحد وهو إقامة حكومة جيدة ومستقرة في أسرع وقت ممكن، وتعتني بالإسرائليين وتعمل على أمنهم".ومن المقرر أن يعقد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، لقاء مع الأحزاب، الإثنين المقبل، للاستماع إلى توصياتهم بمن يتولى تشكيل الحكومة الجديدة.