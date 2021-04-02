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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لرفع قدراتهم.. دورات تدريبية للعاملين بالري

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:56 م
دورات تدريبية للعاملين
دورات تدريبية للعاملين بالري
وائل القمحاوي
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اختتمت فعاليات عدة دورات تدريبية مختلفة لرفع مستوى وقدرات العاملين في وزارة الموارد المائية والري، ونظمها قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، الجمعة، في المقر الرئيسي وعدة فروع بالمحافظات، تضمنت دورة برنامج القيادات الشابة الهندسية، وبرنامج الأعمال المساحية للمستوى الثاني، وبرنامج «قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية» بعدة فروع منها دمنهور وكفر الشيخ، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

واستهدفت الدورات تحت رعاية المهندس طارق السيد، رئيس قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، دعم بناء القدرات وتطوير المهارات الفنية في إعداد دراسات الجدوى والتسويق والتوزيع الأمثل للموارد، بالإضافة إلى التركيز على البرامج التدريبية التي تدعم القيادات الشابة والمتوسطة خاصة في مجال إجراءات الضبطية القضائية والحجز الإداري وتحديث منظومة إدارة الموارد المائية وقانون التعاقدات.

وتفقد رئيس القطاع بعض دورات تنفيذ البرامج التدريبية المدرجة، حيث ناقش المتدربين حول محتويات البرنامج ومن شأنها أن تحقق الاستفادة القصوى للمتدرب من الناحية النظرية والعملية، وتطبيق ماتم دراسته في هذا البرنامج.

تأتي الدورات التدريبية للمجموعات ضمن أنشطة مشروع تطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه ورفع مستوى العاملين، بجانب نشر خطط موارد المياه في المحافظات من خلال بناء القدرات الفنية على المستويين المركزي والمحلي، وتنفيذ برامج تنمية القدرات وإعداد وتنفيذ وتحليل مالي متكامل لتحسين الأداء لكافة العاملين بالوزارة.

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