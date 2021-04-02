واشنطن: مفاوضات الاتفاق النووي المقبلة صعبة ولكنها في المسار الصحيح

قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، روبرت مالي، إن مفاوضات الاتفاق النووي المقبلة صعبة ولكنها في المسار الصحيح.وأكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الاجتماع المزمع عقده في فيينا الثلاثاء المقبل بين الدول المعنية بالاتفاق النووي (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، فضلا عن روسيا والصين) سيبحث آلية رفع العقوبات عن بلاده، فيما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن بحث مسألة رفع العقوبات سيتم بعد عودة السلطات الإيرانية إلى التزاماتها في الاتفاق المبرم مع الغرب عام 2015، والذي تراجعت عن العديد من بنوده خلال الأشهر الماضية.