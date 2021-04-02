دفاع إسراء عماد يكشف كذب زوجها: ليست قضية شرف

قال الدكتور أحمد مهران، محامي الدفاع عن إسراء عماد، التي تعرضت للاعتداء من قبل زوجها في الإسكندرية بسلاح أبيض قبل أيام، ما تسبب لها في إصابات خطيرة، إن تحريات المباحث الجنائية جاءت تؤكد رواية الزوجة المجني عليها.وأضاف محامي الضحية لـ«الدستور»، أن تحريات المباحث وردت إلى نيابة المنتزه أول، أفادت بصحة واقعة قيام الزوج بالاعتداء على زوجته ومحاولة قتلها باستخدام سلاح أبيض «مطواة قرن غزال» على إثر خلافات زوجية وعائلية بين زوجته ووالدته.وأكد «مهران» أن التحريات كشفت كذب رواية الزوج، بشأن ارتكابه الواقعة بدافع الدفاع عن الشرف.