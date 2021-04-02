دار روافد تتعاقد مع المفكر شوقي جلال لإصدار طبعات جديدة من أعماله

تعاقدت دار روافد للنشر والتوزيع مع المفكر والمترجم الكبير شوقي جلال لإصدار طبعات جديدة من بعض أعماله وترجماته.مثَّلت الترجمة بالنسبة له، موقف من الحياة وقضية تشغله، يحاول أن يصل بها إلى هدف معين، وهو إثراء الحياة الثقافية وبناء المجتمع، لأنه يعرف الإنسان بأنه "فِعل مجتمعي للمعرفة"، يجب عليه الدخول في علاقة ديالكتيكية مع باقي عناصر الحياة لبناء المجتمع المحيط به فكرًا وعملًا، ماديًا ومعنويًا.بحث وتناول حال الترجمة في الوطن العربي، وقد استند تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على كتابه "الترجمة في العالم العربي، الواقع والتحدي" كأحد المصادر المهمة للمعلومات في فقرة الترجمة.شوقي جلال عثمان، مواليد 30 أكتوبر عام 1931، القاهرة. مترجم مصري، حاصل على ليسانس كلية الآداب، قسم فلسفة وعلم نفس، جامعة القاهرة، عام 1956.من مؤلفاته، نهاية الماركسية، التراث والتاريخ نظرة ثانية، العقل الأمريكي يفكر، على طريق توماس كون، الفكر العربي وسيسيولوجية الفشل، الحضارة المصرية.. صراع الحضارة والتاريخ، ثقافتنا والإبداع، أركيولوجيا العقل العربي.. البحث عن الجذور.ومن ترجماته، الشرق يصعد ثانية، الاقتصاد الكويكبي في العصر الآسيوي، العولمة والمجتمع المدني، الآلة قو وسلطة. سلسلة عالم المعرفة، الدرب الآخر، وغيرها.