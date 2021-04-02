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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطل تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالجمالية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:29 م
حبس عاطل
حبس عاطل
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قررت نيابة الجمالية الجزئية حبس عاطل 4 أيام، لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" بدائرة القسم، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

كانت البداية أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء- مسجل شقى خطر- سرقات عامة، وبحوزته حقيبة يد بداخلها هاتف محمول، مبلغ مالى "مجهولي المصدر"، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من إحدى السيدات حال تواجدها بأحد المحال التجارية بأسلوب "المغافلة"، وبالتوصل للمجنى عليها واستدعائها تعرفت على الهاتف واتهمته بالسرقة.

وأضاف المتهم بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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