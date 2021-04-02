بعد تأهلها لأولمبياد طوكيو.. مَن هي حبيبة مرزوق؟

تمكنت بطلة الجمباز الإيقاعي حبيبة مرزوق التأهل لأولمبياد طوكيو 2021، وستمثل مصر في البطولات الفردية.ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن حبيبة مرزوق في سياق السطور التالية:- حبيبة مرزوق من مواليد 14 مايو 2002.- لاعبة جمباز إيقاعي.- أحد أعضاء المنتخب الوطني الأول للجمباز الإيقاعي وتمثل فريق وادي دجلة الرياضي.- بدأت ممارسة الجمباز كهواية في عمر الثالثة.- شاركت لأول مرة مع منتخب الناشئات المصري عام 2016 في البطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعي في عمر 14 سنة وحصلت على الميدالية الفضية.- عام 2018، توجت بطلة إفريقيا خلال مشاركتها في البطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعي.- في ديسمبر 2019، شاركت في بطولة كرواتيا الدولية للجمباز الإيقاعي وحصلت على ثلاثة ميداليات.- كما شاركت حبيبة مرزوق في البطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعي الخامسة عشر والتي أقيمت في مدينة شرم الشيخ 2020.- حصلت في بطولة الجمهوريه هذا العام على 5 ميداليات ذهبيات فى الفردى "العام - الشريط - الصولجان - الطوق - الكرة".