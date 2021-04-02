بعد تأهلها لأولمبياد طوكيو.. مَن هي حبيبة مرزوق؟
الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:38 م
هاجر رضاطباعة
تمكنت بطلة الجمباز الإيقاعي حبيبة مرزوق التأهل لأولمبياد طوكيو 2021، وستمثل مصر في البطولات الفردية.
ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن حبيبة مرزوق في سياق السطور التالية:
- حبيبة مرزوق من مواليد 14 مايو 2002.
- لاعبة جمباز إيقاعي.
- أحد أعضاء المنتخب الوطني الأول للجمباز الإيقاعي وتمثل فريق وادي دجلة الرياضي.
- بدأت ممارسة الجمباز كهواية في عمر الثالثة.
- شاركت لأول مرة مع منتخب الناشئات المصري عام 2016 في البطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعي في عمر 14 سنة وحصلت على الميدالية الفضية.
- عام 2018، توجت بطلة إفريقيا خلال مشاركتها في البطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعي.
- في ديسمبر 2019، شاركت في بطولة كرواتيا الدولية للجمباز الإيقاعي وحصلت على ثلاثة ميداليات.
- كما شاركت حبيبة مرزوق في البطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعي الخامسة عشر والتي أقيمت في مدينة شرم الشيخ 2020.
- حصلت في بطولة الجمهوريه هذا العام على 5 ميداليات ذهبيات فى الفردى "العام - الشريط - الصولجان - الطوق - الكرة".
ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن حبيبة مرزوق في سياق السطور التالية:
- حبيبة مرزوق من مواليد 14 مايو 2002.
- لاعبة جمباز إيقاعي.
- أحد أعضاء المنتخب الوطني الأول للجمباز الإيقاعي وتمثل فريق وادي دجلة الرياضي.
- بدأت ممارسة الجمباز كهواية في عمر الثالثة.
- شاركت لأول مرة مع منتخب الناشئات المصري عام 2016 في البطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعي في عمر 14 سنة وحصلت على الميدالية الفضية.
- عام 2018، توجت بطلة إفريقيا خلال مشاركتها في البطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعي.
- في ديسمبر 2019، شاركت في بطولة كرواتيا الدولية للجمباز الإيقاعي وحصلت على ثلاثة ميداليات.
- كما شاركت حبيبة مرزوق في البطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعي الخامسة عشر والتي أقيمت في مدينة شرم الشيخ 2020.
- حصلت في بطولة الجمهوريه هذا العام على 5 ميداليات ذهبيات فى الفردى "العام - الشريط - الصولجان - الطوق - الكرة".