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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

بعد تأهلها لأولمبياد طوكيو.. مَن هي حبيبة مرزوق؟

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:38 م
حبيبة مرزوق
حبيبة مرزوق
هاجر رضا
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تمكنت بطلة الجمباز الإيقاعي حبيبة مرزوق التأهل لأولمبياد طوكيو 2021، وستمثل مصر في البطولات الفردية.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن حبيبة مرزوق في سياق السطور التالية:

- حبيبة مرزوق من مواليد 14 مايو 2002.

- لاعبة جمباز إيقاعي.

- أحد أعضاء المنتخب الوطني الأول للجمباز الإيقاعي وتمثل فريق وادي دجلة الرياضي.

- بدأت ممارسة الجمباز كهواية في عمر الثالثة.

- شاركت لأول مرة مع منتخب الناشئات المصري عام 2016 في البطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعي في عمر 14 سنة وحصلت على الميدالية الفضية.

- عام 2018، توجت بطلة إفريقيا خلال مشاركتها في البطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعي.

- في ديسمبر 2019، شاركت في بطولة كرواتيا الدولية للجمباز الإيقاعي وحصلت على ثلاثة ميداليات.

- كما شاركت حبيبة مرزوق في البطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعي الخامسة عشر والتي أقيمت في مدينة شرم الشيخ 2020.

- حصلت في بطولة الجمهوريه هذا العام على 5 ميداليات ذهبيات فى الفردى "العام - الشريط - الصولجان - الطوق - الكرة".

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