محافظ سوهاج يوجه بتوفير الدعم لركاب العبارة المتعطلة

كلف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، السكرتير العام للمحافظة اللواء عصام الدين الليثي، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينه طهطا، والدكتور محمد عبدالهادي مدير عام قطاع مكتب المحافظ، بالانتقال لموقع تعطل العبارة "سوهاج ١" عند جزيرة الخزندارية بطهطا، لمتابعة الموقف وتقديم كافة أوجه الدعم لإجلاء الركاب بسلام وإعادة تشغيل العبارة.وأوضح السكرتير العام للمحافظة أن عطلا مفاجئا بمحركات العبارة أدى لتوقفها أثناء نقل عدد من المواطنين بين الضفتين الشرقية والغربية عند جزيرة الخزندارية، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الإنقاذ النهري وتم إجلاء الركاب بسلام دون وقوع أي أضرار، وجر العبارة المتعطلة إلى المرسى، لافتا إلى أنه تم إصلاح العطل وعودة العبارة للعمل مرة أخرى.