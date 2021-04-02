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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«على عتبات الشهر الكريم».. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:37 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أميرة العناني
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أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة 9 4 2021 هو ”على عتبات الشهر الكريم بين الأمل والرجاء وحسن الاستعداد“.

وأكدت على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأعربت وزارة الأوقاف، عن ثقتها الكاملة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وجه بصرف مساعدة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه لأسرة المؤذن صبحي عبد المطلب محمود الذي وافته المنية بمسجده اليوم، قبل صلاة الجمعة بمحل عمله بمديرية القاهرة.

وتوجه وزير الأوقاف بالدعاء للمتوفي، سائلا الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله الصبر والسلوان، متوجها لأسرته بخالص العزاء.

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