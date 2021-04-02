أمريكا: اختبارات فيروس كورونا شملت 394 مليونًا حتى الآن

بلغ عدد الأشخاص الذين تم اختبارهم للكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة حتى الأول من أبريل الجارى 394 مليونًا بزيادة نسبتها 0.4 بالمئة مقارنة بالوقت نفسه من اليوم السابق، وذلك بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.وزادت الاختبارات الأمريكية بنسبة 4% بالمئة مقارنة بالمتوسط اليومي للاختبارات التى أجريت خلال الأسبوع الماضي وبلغت نسبتها بنسبة 3.0%وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة نقلا عن بيانات جامعة جونز هوبكنز أن ولاية نيويورك سجلت أكبر عدد من الاختبارات خلال اليوم الماضي ليصل العدد الإجمالي للاختبارات في الولاية إلى 45.2 مليون اختبار بزيادة نسبتها 5% بالمئة.