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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط دهانات وأسماك مُدخنة غير صالحة للاستخدام بالغربية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:32 م
ضبط أسماك مملحة
ضبط أسماك مملحة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغنى
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نجحت حملة مديرية التموين بالغربية، اليوم الجمعة، برئاسة عادل الكفافي، مدير عام التجارة الداخلية بتموين الغربية، ومجدي عوض، مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، وسعيد ناصف، مدير إدارة تموين بسيون، ونضال ربيع، المفتش بإدارة تموين بسيون، في ضبط عدد طن و100 كجم دهانات مغشوشة مُعدة للبيع كمنتج نهائي، وطن و920 كجم سبيداك مجهولة المصدر، داخل مصنع بويات، لمزاولة النشاط دون ترخيص، بقرية الفرستق مركز بسيون.

وذلك خلال المرور على الأسواق وتكثيف الرقابة وضبط تلاعب المصانع والأنشطة غير المرخصة ومكافحة الغش التجاري بدائرة مركز ومدينة بسيون.

كما نجحت الحملة في ضبط زيت طعام دون بيانات ومجهول المصدر، داخل مخبز سياحي، لمزاولة النشاط دون ترخيص بنفس القرية، وكذلك ضبط 350 كجم أسماك مدخنة (رنجة)، داخل مصنع لتصنيع الأسماك المدخنة يزاول النشاط دون ترخيص.. وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات والعرض على النيابة العامة للتصرف.

تأتى هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصليحي وزير التموين، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ومتابعة وإشراف المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

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