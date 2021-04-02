«أخطبوط يربي قطة عمياء».. وجه آخر لـ أحمد خالد توفيق

- صغيرًا يخالف الصغار



-كيف بدأ الرعب؟



-أسرار في حياته



-المفكرة الصغيرة



- كان يحس بالظلم



- يوم أن مات



حين ولد أحمد خالد توفيق كان مثله مثل كل الناس، يحمل قلب الطفل الذي يهفو إلى قطعة شيكولاتة أو ساندويتش جبن في فسحة المدرسة، ويجري يتقافز حين يضرب جرس نهاية اليوم الدراسي إلى بيتهم، كان طفلا مثله مثل كل طفل، بالضبط مثل كل طفل.وكبر أحمد خالد توفيق، كبر من ناحية الجسد، ولم يطاوعه قلبه، ظل قلب الطفل بداخله لا يتأثر بنمو الجسد، وإن كان قد توقف تماما عن طلب الشيكولاتة، وتحول ساندويتش الجبن إلى أشكال أخرى.منذ صغره كان شغوفا بمطالعة العالم، شغوفا بالسفر، يحب الحياة ويجري إلى هنا وهناك فاردا ذراعيه مستقبلا الهواء بجسده وكان لديه ذلك الحس الجميل بمتابعة هذا التطور للعالم.لكن خالد توفيق كان يخالف الصغار في أشياء يراها عديمة الفائدة، فما الداعي لان أجري بالكرة وأضربها وأضرب زميلي الذي يضربها هو الآخر، كره الكرة وكره الرياضة، حتى نا أصدقاؤه كانوا يتعجبون من ها الولد الذي لا يمارس ألعابهم ولا يحب ما يحبونه، حتى الدراجة لم يكن يحبها، وفي يوم أحب أصدقاؤه أن يلعب معهم لعبة تنس الطاولة، كانوا يحبون هذه اللعبة وبالتالي سيحبها أحمد، لكنه لم يحبها أيضًا، ومن هنا عرف الولد أن شغفهم لا يماثل شغفه، هناك شئ آخر سيحقق له المتعة، هناك شئ آخر سيجعله مختلفا عنهم لكنه سيرضيه وسيحبه.الصبي الذي يحمل قلب الطفل ذهب إلى السينما، وشاهد فيلما من أفلام الرعب لبرام ستوكر وكان دراكيولا، وكان أن أحب قلب الطفل بداخله هذه الأفلام، واستهواه الأمر، فراح يصنع وجوها من الماكياج ويلونها حتى تبدو مثل أشباح، لم يكن ما هرا جدا في هذا الامر لكنه أحبه، وراح يقرا في المجلات عن القصص والرعب الذي يدور حول العالم.نحن نخاف، لكننا لا نعرف لماذا نخاف، في الأساس ما هو الخوف، ولماذا أتخيل أشياء لا يمكن وجودها حقيقة، ولماذا يأتي الليل مشحونا ومدججا بكل تلك المخلوقات التي تجسدها عقولنا، أسئلة كثيرة كانت تناطح الولد الصغير، والذي راح يكبر وتكبر معارفه، لكن قلبه الوحيد هو الذي لا يكبر.لماذا كتب علينا أن نغوص في هذا العالم بأجساد لينة، لماذا كتب علينا ان نشق طريقا يحتاج إلى سواعد أكبر من سواعدنا الهينة، هكذا فاجأ القدر الولد الصغير فماتت أمه وهو في الصف الأول الثانوي، وفي عام 1991 اكتملت خيوط المأساة برحيل أبيه، لكن أحمد خالد توفيق اقتنع تماما أن موت ذويه ليس هو نهاية المطاف، وأن له رزقا في هذا العالم، ولو انتهى رزقه لمات مثلهم، هناك عدد من الأنفاس محسوب له بدقة وأنفه الصغير لم يستنشق كل هذا الهواء بعد، عليه الأن أن يعيش وحيدا، وأن يقتنع تماما انه وحيد، أن يقتنع أن الفراغ لن ينشق عن سواعد أخرى تحفر له طريقا في الهواء.هناك لحظات نتمنى ان يكون ذوينا فيها معنا، أن يفرح أحدهم بقوة لفرحتك، أن يحتضنك أحدهم لنجاحك أو لسعادتك أو لفرحك، لكن خالد توفيق حين أحب الدكيتور منال طه إبراهيم زميلته لم يكن لديه أحد، وراح إلى بيتهم وحيدا يعلن عن نفسه،:" جئت اتزوج بنتكم"، وقوبل خالد توفيق بترحاب عظيم، وتزوج خالد توفيق عام 1993، كان في ذلك الوقت يملك جسدا كبيرا، وقلب الطفل.في حياة أحمد خالد توفيق الكثير من الأسرار، البنت النحيفة التي رآها فعرف أنها شخصيته، ورفعت اسماعيل الرجل النحيف الذي قابله في محل الكمبيوتر واستخرجه من ذاكرته بطلا لكتاباته، وكل ما كان يفعله خالد توفيق كان أن حول الواقع إلى خيال، واستلهم الأساطير ليغزو الادمغة بفنه الرائق الملئ بالرعب والإثارة والتشريق، هو عرف ما يحتاجه الشباب، ومنحهم ما يحتاجونه، وكان الشباب كرماء جدا فمنحوه لقبا غاليا.. العراب.كل هذا المشروع كان سيفشل، وكان سيرمي بكل كتاباته عرض الحائط حين تقدم بروايته الأولى للمؤسسة العربية الحديثة فتم رفضها، كان هذا هو الظاهر لتوفيق، والذي تلقى النبأ بإحباط عظيم فرجع يجر أذيالا من خيبة، لكن لله جنود، وكان نبيل فاروق واحدا من جنود الله، حين رجع من إجازته عرف بأمر الرواية فقال لهم:" لم رفضت؟"، فقالوا:" أن حجمها صغير"، فضحك فاروق وقال لهم:" ومنذ متى كانت الرواية بالحجم"، وطلب الاتصال بخالد توفيق بعد أن وقع بالقبول على الرواية، وفرح أحمد خالد توفيق لأن هناك مستقبل يلوح في الأفق، وفرح أكثر لان هناك أناس سخرهم الله لخدمة الناس، ومنهم نبيل فاروق.وكتب أحمد خالد توفيق، وفتحت له الدنيا ذراعيها وكأنما تعوضه غياب الأب والأم، وسافر وكانت له مفكرة صغيرة يدون فيها كل شئ، الطرق والبيوت والأشكال والمقابر والجبال والفنادق والشجر والأسماء والهواتف والأفكار، باختصار تحولت مفكرته إلى أرض كبيرة تضم أشكالا وصنوف من معظم بلدان العالم، كنت كأنما هي حياة حين يقرأها أحمد يعود إلى تلك اللحظة التي دون فيها كل شئ، فيرجع العقل من الماضي للحاضر محملا بأكشال كثيرة من المعرفة.لم يكن خالد توفيق بارعا فقط في الكتابة وتناسبية كتابته مع شريحة انتقاها ليكتب لها، ونجح تماما أن يتحول ليشبه أخطبوط بآلاف الأذرع وكل ذراع كان يسافر لأميال ليدس المعرفة في عقل قارئ ما اشترى روايته وأصبح هناك خيط خفي بينه وبين صاحبها، خيط مغزول بحرفية من امتنان كبير، وكان توفيق يفرح بقوة حين يكون في الجامعة فيقول له أحد الطلاب لقد قرأت لك، أنظر إن عقلي ملئ بك، انظر إنني أعرف كذا وكذا، فيعرف خالد توفيق أنه وصل لمبتغاه تماما.هل كبر قلب الطفل، لا لم يكبر، ظل خالد توفيق يحمله معه أينما ارتحل، ولكن كان هذا القلب يظهر في أشكال كثيرة، حين كان يربي قطة عرف أنها عمياء، لكنه ظل يربيها ويعطف عليها ويسأل عنها كل حين، حين كان يكتب على الكمبيوتر فيجد محمد ومريم وهما يمسحان كل ما كتب فيضحك ويعيد كتابته، حين يجد كلبا جائعا فيذهب ليشتري له الطعام، هكذا كان خالد توفيق، يحمل ذلك الجسد الكبير ويحمل أيضًا قلب الطفل.وكان من حقه أن يحس بالظلم، وفي الإيميل الشهير الذي أرسله خالد توفيق لأحمد مراد عبر عن هذا الأمر، كان حلمه أن يرى "ما وراء الطبيعة" متجسدا في عمل درامي أو سينمائي، وإحساسه بالموت كان يضع على لسانه كلام أنه سيموت قبل أن يرى أحد أعماله في السينما أو في الدراما، وقتها كان هناك كلام كثير عن تحويل ما وراء الطبيعة لعمل درامي أو سينماي، إنما هو كلام لم يدخل حيز التنفيذ، وحين قام عمرو سلامة بإخراج المسلسل على شبكة "نتفليكس"، كان توفيق قد مات تماما مثلما قال، ولم ير الشباب وهم يكتبون عن حلم عرابهم الذي تحقق أخيرا.هل يموت من يحملون في دواخلهم قلوب الأطفا؟، بالطبع لا يموتون، وإلا فبم تفسر ظاهرة جنازته، وبم تفسر خدعة المستشفى حين قالوا أن خالد توفيق في مستشفى كذا ليتضح انه في واحدة غيرها خوفا من جمهوره العريض والكبير، تماما كما حدث لنبيل فاروق حين مرض واحتاج لنقل دم فذهبت القاهرة كلها إلى قلب القاهرة حتى أن إدارة المستشفى اشتكت له كثرة المترددين للتبرع، أحمد خالد توفيق لم يمت، والكثير من الكتابات التي حاولت أن تقلده تقول أنه لم يمت، وفي داخل كل قارئ لاحمد خالد توفيق يوجد أحمد خالد توفيق.