السعودية: التطبيع مع إسرائيل سيعود بـ«فائدة هائلة» على المنطقة

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل سيعود بـ"فائدة هائلة" على المنطقة، لكنه اعتبر أن إبرام اتفاق مماثل مع المملكة يعتمد على التقدم في مسار السلام الإسرائيلي الفلسطيني.ووافقت أربع دول عربية، هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، على تطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.وصرح وزير الخارجية السعودي أمس الخميس أن أي اتفاق مع المملكة "يعتمد بشكل كبير على التقدم في عملية السلام".وقال خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "أعتقد أن تطبيع وضعيّة إسرائيل في المنطقة سيحقق فائدة هائلة للمنطقة ككل".وتابع أن التطبيع "سيكون مفيدا للغاية اقتصاديا ولكن أيضا اجتماعيا ومن منظور أمني".وتؤكد السعودية باستمرار سياستها التي تتبناها منذ سنوات والتي تربط تطبيع العلاقات مع إسرائيل بتسوية نزاعها مع الفلسطينيين.لكن القلق المتبادل إزاء إيران بين إسرائيل ودول الخليج العربية قارب فيما بينها، وتعمل الرياض بهدوء على بناء علاقات مع الدولة العبرية منذ سنوات.وأفادت تقارير في نوفمبر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد محادثات سرية في السعودية، ما أثار تخمينات حول التجهيز لتطبيع العلاقات مع المملكة.لكن نفت الرياض حينها حدوث الاجتماع.