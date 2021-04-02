«الجعران المجنح».. تعرف على سر شعار المركبات الخاصة بنقل المومياوات

كشف الدكتور محمد الصعيدي، مدير المكتب العلمي للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن سر اختيار الشعار الأشهر المرسوم على سيارات نقل المومياوات في الحدث المنتظر الرحلة الذهبية، لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة، مشيدًا بدور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري وجهوده المبذولة من أجل الوصول لأفضل صورة تنعكس أمام العالم أجمع للرحلة الذهبية المنتظرة.وبيّن مدير المكتب العلمي للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الشعار المرسوم على سيارات نقل المومياوات هو الإله المصرى القديم «خپري» إله الشمس على شكل «جعران مجنح»، وهو مظهر لشمس الصباح أو الشمس المشرقة، أي «الشمس التي تولد للوجود.»وبيّن أن الجعران المجنح مزود بكامل قوة النجم الوليد وطاقته، وهو يمثل ولادة أول شمس في الحياة الأبدية، المرحلة الأهم من مراحل البعث عند المصريين، لذلك نرى الأشعة المنبعثة إشارة إلى إشراقة الشمس الجديدة التي ستبدأ معها رحلة البعث والوجود الأبدي تخرج من بين جناحه.وأوضح أن الجعران المجنح والمعروف باسمه الإله «خپري»، ويعني «الوليـد»، وهو مشتق من الفعل (xpr، الذي يعنى (يأتى إلى الوجود؛ يحدث؛ يظهر)، وكان أول رب للشمس في الوجود بعد الخلق.وتشهد مصر غدًا السبت احتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري، والتجهيز للافتتاح الرئاسي للمتحف القومي للحضارة المصرية.ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي متحف الحضارة بعد نقل المومياوات الملكية إليه السبت المقبل، موجهًا الشكر على دعمه لقطاع الآثار المصرية وتوفير المتطلبات اللازمة لتجهيز المتحف وتطوير المنطقة المحيطة به بما يليق أن يشاهد العالم هذا الحدث التاريخي.