«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو «هل تربية الأطفال بالضرب كده صح؟»

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله صوت صياح بعض أطفال خلف شباك خشبى ومدون عليه "هل تربية الأطفال بالضرب والتعذيب كده صح".. فى إشارة إلى أن موقع مكان التصوير مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط.تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد قاطني الشقة محل الواقعة (صياد، وزوجته، أولاده "أربعة أطفال") وباستدعاء (المذكور، وزوجته ) نفى المذكور قيامه بالتعدى بالضرب على أولاده وأنه قام بالصياح لهم بصوت مرتفع لإحداثهم ضوضاء بالمسكن، وأقرت زوجته بذلك وبمناظرة الأطفال الأربعة ومناقشتهم قرروا ذات المضمون، وتبين عدم وجود أى إصابات ظاهرة بهم.تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لتحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو وبثه.