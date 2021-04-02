النمسا تقدم للتشيك 30 ألف جرعة تطعيم ضد كورونا

بعد الخلافات التي نشبت حول توزيع لقاحات كورونا داخل الاتحاد الأوروبي عرضت النمسا على جمهورية التشيك تقديم العون لها في هذا الصدد.وأعلن المستشار النمساوي زباستيان كورتس اليوم الجمعة أن فيينا سترسل 30 ألف جرعة لقاح إلى براغ.وانتقد كورتس ترك جمهورية التشيك وحدها في مواجهة الجائحة قائلا إن جمهورية التشيك تضررت بشدة من خلال حجم الوفيات وحالات الإصابة المرتفعة، لكنها ما تزال الدولة الوحيدة في أوروبا التي لم تحصل على جرعات إضافية خلال توزيع اللقاح في القارة الأوروبية.وقال كورتس: "إذا ظل التقدم ضئيلا في تقديم اللقاح في بعض الدول فستكون النتيجة سيئة للجميع لأننا لن نستطيع هزيمة الوباء إلا سويا".ولم تتمكن دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون أمس الخميس من إيجاد خط موحد لمواجهة الوباء.فقد رفضت كل من النمسا وجمهورية التشيك وسلوفينيا اقتراحا بحل وسط يقضي بتقسيم عشرة ملايين جرعة لقاح، بحيث يتم تخصيص الكمية كما هو معتاد وفقا لعدد السكان في كل بلد.وقال دبلوماسيون إن 24 دولة بخلاف هذه البلدان الثلاثة - ومنها ألمانيا - وافقت على حملة لجمع التبرعات لمساعدة البلدان التي تعاني من نقص حاد في اللقاحات.