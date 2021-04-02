أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

ولد الفنان محمد كمال المصري، الشهير بـ"شرفنطح" في حارة متفرعة من شارع محمد علي في 11 أغسطس عام 1886، واكتشف في نفسه موهبة التمثيل في سن صغيرة، فانضم إلى فرقة سلامة حجازي.عُرف عن محمد كمال المصري، البخل الشديد وحرصه على المال، لدرجة دفعته إلى أن يضع كل أمواله التي يملكها حول وسطه ويذهب بها لأي مكان، ولم يكن يعلم أحد بمكان بيته، فيضطرون للوصول إليه عن طريق القهوة التي كان يجلس عليها دائمًا.كان "شرفنطح" يوافق سريعًا على أي دور يُعرض عليه حتى لو كان صغيرًا، لكنه قرر أن يعتزل عقب عودته من الحج مباشرة، وكان آخر أفلامه "حسن ومرقص وكوهين" عام 1954، وحكى عن معاناته، قائلًا: "أنا كما ترون، وحيد متعطل مريض بالربو مثقل بالشيخوخة ولم يعد لدي مال، أنفقت ما أملك على الدواء وليته أجداني، فإن الربو لم يبرح مكانه صدري، إن الربو عنيد لا يتزحزح، لقد أقعدني وأعجزني عن العمل، وقال لي الأطباء إنني سأموت إذا غامرت بالعمل".تزوج محمد كمال المصري ولم يكتب له القدر أن ينجب أبناء، ورغم حرصه الشديد على المال إلا أنه أفلس في آخر أيامه، وعاش في غرفة صغيرة بحي القلعة، ولم يجد ثمن علاجه بعد أن أصيب بمرض "الربو". حسب "الشبكة" اللبنانية.توفي محمد كمال المصري يوم 25 أكتوبر عام 1966 ولم يعلم أحد بوفاته إلا حينما أتى موظف النقابة لتسليمه المعاش.