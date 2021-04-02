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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر حبيب محاضرًا لندوة كتابة السيناريو بمهرجان «مالمو» للسينما

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:29 م
تامر حبيب
تامر حبيب
دعاء عبد المقصود
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يحاضر السيناريست تامر حبيب في ندوة كتابة السيناريو يوم 10 أبريل المقبل بجانب عضويته في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وذلك ضمن نشاطات الدورة الحادية عشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية المقرر إقامته في الفترة من 6 - 11 أبريل المقبل.

وستحاور النجمة منى زكي، خلال الندوة، السيناريست تامر حبيب للحديث عن السيناريو المقتبس وكيفية تفكيك العمل الأدبي سواء قصة أو رواية أو مسرحية أو فيلم أو ما يعرف بالفورمات وإعادة صياغة الفكرة إلى قالب سيناريو جديد والتحديات التي تواجه الكاتب خاصة مع تقيده بالفكرة المأخوذ منها السيناريو.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بجانب تامر حبيب، كلا من الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، الممثلة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، والباحثة السينمائية المغربية ليلى شرادي.

كان حبيب قد ظهر مؤخرًا كضيف شرف في فيلم أعز الولد ويعمل حاليًا على كتابة سيناريو فيلم شلة ليبون عن رواية هشام الخشن ومن إخراج ساندرا نشأت، وبطولة نخبة من النجوم، هم أحمد السقا، أحمد عز، منة شلبي، روبي، وغادة عادل.

ويستهدف مهرجان مالمو للسينما العربية عرض أفلام من مختلف الجنسيات العربية للجاليات المقيمة بالسويد، والتي يصل عددها إلى حوالي 175 جنسية مختلفة، ويجذب سنويًا آلاف صناع السينما من المخرجين والممثلين والمنتجين ومحبي السينما في جميع أنحاء العالم.

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