الرئيس الأوكراني يثني على الشراكة «البالغة الأهمية» مع واشنطن

أثنى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، على "الشراكة البالغة الأهمية" مع واشنطن بعد إجرائه مباحثات هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن في ظل تجدد التوتر مع روسيا.وكتب في موقع تويتر بعد المحادثة التي تعهد خلالها بايدن، وفق البيت الأبيض، بالدعم الأمريكي الثابت للسيادة الأوكرانية، أنّ "الشراكة الأمريكية بالغة الأهمية بالنسبة للأوكرانيين".