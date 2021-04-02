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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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قتلى وجرحي من الحوثيين في قصف للجيش اليمني بمحافظة لحج
الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:14 م
قصف للجيش اليمني بمحافظة لحج
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