«الثقافة»: معرض الإسكندرية للكتاب يساهم في تحقيق العدالة الثقافية

تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة معرض الإسكندرية التاسع للكتاب، والذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي والمقام بأرض كوتة بالأزاريطة.وأعربت «عبد الدايم» عن سعادتها باقامة المعرض والذى ياتى بعد قرار مجلس الوزراء باستئناف اقامة المهرجانات الفنية ومعارض الكتاب والعروض المسرحية في الساحات والمناطق المفتوحة وفقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وأضافت أن المعرض يساهم فى استكمال رسالة التنوير وتحقيق العدالة الثقافية ودعم صناعة الكتاب والنشر، مثمنة مشاركة هيئة الشارقة للكتاب، والتى تعد خطوة لحصول معرض الاسكندرية للشارة الدولية.وأشادت بالإقبال الجماهيرى وبأسلوب التنظيم الذى يراعى الالتزام بالعدد المقرر للزوار حرصا على السلامة العامة.من جانبه قال الدكتور هيثم الحاج ان المعرض يشهد حضورا جماهيريا كبيرا من مختلف الشرائح العمرية خاصة الشباب، مؤكدا ان حجم مبيعات الهيئة المصرية العامة للكتاب تجاوز فى هذه الدورة النسبة التى تحققت العام الماضي باكثر من 50 ٪، مضيفا أن عدد النسخ المباعة خلال عشرة أيام بلغ 12 ألف نسخة وكان الأكثر مبيعا كتب نساء علي عرش مصر، حكايات الولاد والارض، المنسي صديقي وهؤلاء هم الإخوان.يشار أن معرض الاسكندرية التاسع للكتاب يقام بمشاركة 90 ناشرا.. بالإضافة إلى قطاعات وزارة الثقافة، مؤسسة الأهرام، دار المعارف، مكتبة الإسكندرية وهيئة الشارقة للكتاب ويضم جناح هيئة الكتاب ١٥٠٠ عنوان من إصداراتها في مختلف المجالات والسلاسل وكتب النشر العام إلى جانب ركن الإبداع السكندرى للمؤلفين والمبدعين من أبناء الإسكندرية، بالإضافة إلى أحدث إصدارات مكتبة الأسرة وكتب الأطفال،والكتب الأجنبية. بتخفيضات تصل إلى ٢٠٪ وقسم الكتاب المخفض لكنوز الهيئة ويضم إصدارات تباع بأسعار تبدا من جنيه واحد.