الأردن يسجل 4774 إصابة جديدة و99 وفاة بفيروس كورونا
الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:16 م
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 4774 إصابة جديدة و99 وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و5205 حالات شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 622 ألفا و833 حالة، والوفيات إلى 7 آلاف و39 حالة، والشفاء إلى 525 ألفا و703 حالات.
وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 622 ألفا و833 حالة، والوفيات إلى 7 آلاف و39 حالة، والشفاء إلى 525 ألفا و703 حالات.