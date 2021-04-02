الأردن يسجل 4774 إصابة جديدة و99 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 4774 إصابة جديدة و99 وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و5205 حالات شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 622 ألفا و833 حالة، والوفيات إلى 7 آلاف و39 حالة، والشفاء إلى 525 ألفا و703 حالات.