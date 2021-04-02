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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات تموينية لضبط المخالفات بدائرتي طنطا والمحلة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:17 م
حملات تموينية
حملات تموينية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغنى
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تمكنت حملة تفتيشية موسعة، مشكلة من كبار مفتشي الرقابة التجارية بمديرية تموين الغربية، من ضبط مجموعة من المخالفات التموينية بدائرتي قسم شرطة مركز طنطا وقسم شرطة المحلة الكبرى، بناءً على الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبإشراف ومتابعة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وبناءً على المعلومات والتحريات التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، قامت حملة التفتيشية برئاسة أشرف شحاتة، كبير مفتشي الرقابة التجارية، يرافقه أحمد فاروق ومحمد فوزي، المفتشان بإدارة الرقابة التجارية، بصحبة محروس فتحي محروس على دائرة قسم شرطة مركز طنطا.

تم خلالها ضبط صاحب مخزن ومنفذ بيع وتوزيع علف حيواني لحيازته وعرضه بقصد البيع شكائر علف حيواني مجهولة المصدر غير مصحوبة بالمستندات وإدارته منشأة بدون ترخيص، وتم التحفظ على كمية قدرها ١٥٠٠ كجم علف حيواني.

وفى دائرة قسم شرطة المحلة الكبرى تم ضبط صاحب مخزن ومنفذ بيع وتوزيع ملح طعام لحيازته وعرضه بقصد البيع شكائر ملح طعام مجهولة المصدر غير مصحوبة بالمستندات، وتم التحفظ على كمية قدرها ٢ طن ملح طعام، كما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن ومنفذ بيع وتوزيع ملح طعام لحيازته وعرضه بقصد البيع شكائر ملح طعام مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات.

تم التحفظ علي كمية قدرها ٧٥٠ كجم ملح طعام، وكذلك تم ضبط صاحب أحد المحال التجارية وذلك لحيازته وعرضه بقصد البيع أغذية من أغذية الإنسان منتهية الصلاحية عبارة عن عبوات مشروب وتم التحفظ على عدد ٢١٦ عبوة.

تم تحريز المضبوطات على ذمة المحضر تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار بشأنها.

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