النيابة تنتدب المعمل الجنائي لفحص حريق شقة بأوسيم أسفر عن 3 وفيات

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بانتداب المعمل الجنائي لفحص حريق نشب داخل شقة سكنية في أوسيم، وأسفر عن وفاة سيدة وزوجها ونجلتهما.كما طلبت التحريات حول الواقعة، وصرحت بدفن جثث المتوفين.كان بلاغ قد ورد لضباط الحماية المدنية من الأهالي بنشوب حريق في شقة سكنيه بقرية برطس التابعة لمركز أوسيم، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، وأسفر الحريق عن مصرع عامل وزوجته ونجلتهما بحالة اختناق.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.