«محلية أسوان» تصلح العبارة المتعطلة.. وأحد الأهالي: مشكلة متكررة (صور)





أصلحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، عبارة "العاشر من رمضان"، وسيلة الموصلات النهرية لأهالي قرية غرب أسوان النوبية، بعد توقفها لمدة 15 يومًا.وتمت الاستعانة بفنيين لشركة صيانة تابعة لمحافظة الإسكندرية للانتهاء من مشكلة إصلاح العبارة، حيث إنها تساهم بدورها في خدمة الأهالي على مستوى ما يقرب من 21 نجعًا داخل قرية غرب أسوان.وكشف أحد أهالي قرية غرب أسوان، إن العبارة يتكرر عطلها باستمرار وليست المرة الأولى إنما هي متكررة على فترات متباعدة، إلا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، تستغرق وقتًا طويلًا حتى يتم عملية إصلاح الأعطال، حيث استمر العطل الأخير لمدة أسبوعين متواصلين، ما يساهم بدوره في ارتفاع التكلفة المالية على الأهالي نظرَا لاستقلالهم وسائل أخرى للمواصلات.وأضاف أن العطل الذي تسبب في إيقاف العبارة لهذه المدة عطل بسيط وهو متكرر باستمرار، ما يجعل المواطنين يلجأون لاستقلال الموصلات بالطريق البري ناحية كوبرى أسوان المعلق، ما يؤدي بدوره في زيادة معاناة الأهالى بسبب الوقت والتكلفة، حيث إن العبارة النيلية توفر عليهم كثيرًا في الوقت والتكلفة.