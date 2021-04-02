رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«محلية أسوان» تصلح العبارة المتعطلة.. وأحد الأهالي: مشكلة متكررة (صور)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:39 م
محلية أسوان
محلية أسوان
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
أصلحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، عبارة "العاشر من رمضان"، وسيلة الموصلات النهرية لأهالي قرية غرب أسوان النوبية، بعد توقفها لمدة 15 يومًا.

وتمت الاستعانة بفنيين لشركة صيانة تابعة لمحافظة الإسكندرية للانتهاء من مشكلة إصلاح العبارة، حيث إنها تساهم بدورها في خدمة الأهالي على مستوى ما يقرب من 21 نجعًا داخل قرية غرب أسوان.

وكشف أحد أهالي قرية غرب أسوان، إن العبارة يتكرر عطلها باستمرار وليست المرة الأولى إنما هي متكررة على فترات متباعدة، إلا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، تستغرق وقتًا طويلًا حتى يتم عملية إصلاح الأعطال، حيث استمر العطل الأخير لمدة أسبوعين متواصلين، ما يساهم بدوره في ارتفاع التكلفة المالية على الأهالي نظرَا لاستقلالهم وسائل أخرى للمواصلات.

وأضاف أن العطل الذي تسبب في إيقاف العبارة لهذه المدة عطل بسيط وهو متكرر باستمرار، ما يجعل المواطنين يلجأون لاستقلال الموصلات بالطريق البري ناحية كوبرى أسوان المعلق، ما يؤدي بدوره في زيادة معاناة الأهالى بسبب الوقت والتكلفة، حيث إن العبارة النيلية توفر عليهم كثيرًا في الوقت والتكلفة.

«محلية أسوان» تصلح العبارة المتعطلة.. وأحد الأهالي: مشكلة متكررة (صور)
«محلية أسوان» تصلح العبارة المتعطلة.. وأحد الأهالي: مشكلة متكررة (صور)
«محلية أسوان» تصلح العبارة المتعطلة.. وأحد الأهالي: مشكلة متكررة (صور)
«محلية أسوان» تصلح العبارة المتعطلة.. وأحد الأهالي: مشكلة متكررة (صور)
«محلية أسوان» تصلح العبارة المتعطلة.. وأحد الأهالي: مشكلة متكررة (صور)
«محلية أسوان» تصلح العبارة المتعطلة.. وأحد الأهالي: مشكلة متكررة (صور)
«محلية أسوان» تصلح العبارة المتعطلة.. وأحد الأهالي: مشكلة متكررة (صور)
«محلية أسوان» تصلح العبارة المتعطلة.. وأحد الأهالي: مشكلة متكررة (صور)

موضوعات متعلقة

أهالي قرية العجميين بالفيوم يشيعون جثمان الطفلة «جنى»

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 لجميع موظفي الدولة

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

حكاية «فتاة الهرم».. حاول صديقها معاشرتها بالقوة فمزقت جسده بالطعنات


الصور

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

قافلة «نور حياة» تواصل الكشف المجاني على مرضى العيون بأسيوط

image description

بدء الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بأسيوط غدًا

image description

الكشف الطبي على 1846 مواطنا مجانا في دمياط

الأكثر قراءة

البنك المركزى ينفى إلغاء «الجنيه الورقى»

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

محمد الباز يكتب عن الرجل الذي يجب أن يرحل: أسامة هيكل.. وزير الفتنة الإعلامية

قنوات «الوطنية للإعلام» تنهي استعداداتها لبث احتفالية نقل المومياوات

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مؤيد محمد يحصل على الدكتوراه في طرق التحكم بالطاقة المتجددة الهجين بجامعة سوهاج

مسئول أوروبى: فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم بسبب كورونا

55% من الروس يثقون في بوتين

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

أيام زمان

بين الدراما والتاريخ.. حكاية الملك أحمس

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبري في مصر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
عميد لاعبي العالم
د. محمد عفيفي
قناة السويس فى التاريخ المصرى
مؤمن المحمدي
النسبة والمعدل
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
المزيد

الثقافة

أشكال الكتابة عند الشعراء بثقافة المنيا

وزيرة الثقافة تتفقد معرض الإسكندرية التاسع للكتاب

«نافذة على الأدب المصرى».. ندوة بالمركز الثقافى الروسى بالإسكندرية

فاضل حسين يُشيد بتنظيم معرض زايد للكتاب