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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ننشر أسماء ومناطق الـ7 مساجد المفتتحة اليوم بأسوان

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:41 م
الـ7 مساجد المفتتحة
الـ7 مساجد المفتتحة
أسوان_إسراء توفيق
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افتتحت، اليوم، مديرية أوقاف أسوان برئاسة الدكتور محمد عزت، وكيل الوزارة، اليوم الجمعة، 7 مساجد على مستوى المحافظة، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية لأعمار بيوت الله سبحانه وتعالي.

وانقسمت المساجد بين افتتاحها بعد إجراء عمليات الإحلال والتجديد، وأخرى بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها.

وتنشر "الدستور" أسماء ومناطق الـ7 المساجد التي تم افتتاحها اليوم على مستوى محافظة أسوان:

• المساجد التي تم افتتاحها بعد إجراء عمليات الإحلال والتجديد:

1- مسجد السلام  بمنطقة السوهاجية بقرية المنشية بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان.

2- مسجد الحساناب بقرية البحيرة بمدينة الرديسية التابعة لمركز ومدينة إدفو.

3- مسجد عبد الفتاح إبراهيم بمنطقة الفؤادية بقرية المنشية بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان.


• المساجد التي تم افتتاحها بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها هم:

1-  مسجد عبود بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان.

2- مسجد سيدنا الخضر بمنطقة الشادر بمدينة أسوان.

3- مسجد الفردوس بمنطقة الكرور بمدينة أسوان.

4- مسجد سعد الدين الجيباوي بحي شرق بمدينة أسوان.

وجاءت افتتاح الـ7 مساجد بمحافظة أسوان ضمن افتتاح 77 مسجدًا بعد عمليات الإحلال والتجديد، و15 مسجدا آخر بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بمحافظات الجمهورية.
ننشر أسماء ومناطق الـ7 مساجد المفتتحة اليوم بأسوان
ننشر أسماء ومناطق الـ7 مساجد المفتتحة اليوم بأسوان
ننشر أسماء ومناطق الـ7 مساجد المفتتحة اليوم بأسوان
ننشر أسماء ومناطق الـ7 مساجد المفتتحة اليوم بأسوان
ننشر أسماء ومناطق الـ7 مساجد المفتتحة اليوم بأسوان
ننشر أسماء ومناطق الـ7 مساجد المفتتحة اليوم بأسوان
ننشر أسماء ومناطق الـ7 مساجد المفتتحة اليوم بأسوان
ننشر أسماء ومناطق الـ7 مساجد المفتتحة اليوم بأسوان

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