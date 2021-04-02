دراسة حديثة تؤكد أن تناول الطعام بسرعة يسبب زيادة الوزن

أكد عدد من الباحثين، من خلال نتائج دراسة جديدة، أن أفضل طريقة لفقدان الوزن هي تناول طعامك ببطء، بعد أن اكتشفوا أن الأشخاص الذين يأكلون بسرعة هم أكثر عرضة لزيادة الوزن.وقام الباحثون بتتبع الطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم لـ800 من البالغين والأطفال في المملكة المتحدة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.وشملت الدراسة، التى أجراها باحثون من جامعة روهامبتون وجامعة بريستول، 800 متطوع أكملوا استطلاعات الرأي حول أوزانهم ومعدلات تناول الطعام.ووجد الباحثون أن كلًا من البالغين والأطفال يطورون محيط خصر أكبر ومؤشر كتلة جسم أعلى إذا كانوا يتناولون الطعام بشكل أسرع.ووفقًا لنتائج الدراسة، فقد ارتبط معدل الأكل السريع بشكل كبير مع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر الأكبر لدى كل من الأطفال والبالغين.وأشار الباحثون إلى أن الذين يأكلون بسرعة يستهلكون كميات أكبر من الطعام في أوقات الوجبات، مما يسهم بدوره في زيادة مؤشر كتلة الجسم.وقال الدكتور لي جيبسون، الباحث الرئيسي في الدراسة، إن البحث كان مهمًا بشكل خاص لأنه يظهر أن تناول الطعام بسرعة يؤثر على البالغين والأطفال بنفس الطريقة.وركزت الدراسات السابقة التي بحثت في العلاقة بين تناول الأطعمة بوتيرة سريعة وزيادة مدخول الطاقة على الأطفال فقط.وأوضح جيبسون أن "التوجيهات الخاصة بالوقاية من السمنة لدى كل من الأطفال والبالغين تحتاج إلى مراجعة لتأخذ في الاعتبار ليس فقط أنواع وجودة وكمية الأطعمة المستهلكة، ولكن أيضًا معدل الأكل".