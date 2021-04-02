البيت الأبيض: لدينا اللقاحات اللازمة لتطعيم جميع الأمريكيين

أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه لدينا اللقاحات اللازمة لتطعيم جميع الأمريكيين حتى نهاية مايو، وفق شبكة سكاي نيوز.وأوضح البيت الأبيض، أن أكثر من 56 مليونا تلقوا جرعتي لقاح ضد كورونا.وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "لقد وصلنا إلى رقم قياسي في عملية اللقاح عند 20 مليون جرعة خلال أسبوع".وأكد بايدن، اليوم الجمعة: "سنساعد الملايين من الشعب الأمريكي لتجاوز تداعيات فيروس كورونا المستجد".