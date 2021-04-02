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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يشارك الأيتام وذوي الهمم الاحتفال بيوم اليتيم (فيديو)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:42 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
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شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، في احتفالية يوم اليتيم التي تم تنظيمها بحديقة الغزالة أمام ديوان عام المحافظة بمشاركة أكثر من 120 طفلا وعدد من المؤسسات والجمعيات الاجتماعية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد وفتحي الجمل مدير عام التضامن الاجتماعي ومديري المديريات والإدارات المعنية.

ووزع محافظ مطروح هدايا عينية على الأطفال المشاركين وجهازي iPad لطفلتين.. بالإضافة إلى تناول وجبة الغداء مع الأطفال والاستمتاع بالفقرات الغنائية واستعراض للتنورة وسط فرحة كبيرة من الأطفال وذويهم.

كما شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في احتفالية جمعية التحدي للأطفال الأيتام وذوى الهمم بيوم اليتيم وسط استعراضات رياضية وغنائية بمشاركة الأطفال، مقدما لهم التهنئة بتلك المناسبة مع تأكيد دعم المحافظة لتوفير احتياجات أبناء المحافظة من الايتام.

ووجه محافظ مطروح الشكر لمديرية التضامن الاجتماعي على جهودها المستمرة لرعاية الأطفال الأيتام وذوى الهمم بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية مع دعم المحافظة الدائم.

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