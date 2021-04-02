اقتصادي: مدينة الدواء ستخلق فائضًا من الأدوية سيتم توجيهها للتصدير

أكد الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدينة الدواء أمس، ستساهم في توفير الاكتفاء الذاتى من الدواء، لافتًا إلى أن ذلك سيترتب عليه تراجع أسعار الدواء في مصر.وأضاف الإدريسي في تصريح لــ"الدستور"، أن المدينة ستخلق فائضا من الأدوية سيتم توجيهه للتصدير، كما ستعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في هذه الصناعة، كما سيعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.كما أضاف الخبير الاقتصادي، أن مدينة الدواء ستخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بالإضافة إلى نقل للتكنولوجيا الخاصة بصناعة الدواء، فضلًا عن مساهمتها في خفض فاتورة استيراد الدواء.