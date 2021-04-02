رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اقتصادي: مدينة الدواء ستخلق فائضًا من الأدوية سيتم توجيهها للتصدير

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:48 م
الدكتور على الإدريسي
الدكتور على الإدريسي
أسماء إبراهيم
طباعة
أكد الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدينة الدواء أمس، ستساهم في توفير الاكتفاء الذاتى من الدواء، لافتًا إلى أن ذلك سيترتب عليه تراجع أسعار الدواء في مصر.

وأضاف الإدريسي في تصريح لــ"الدستور"، أن المدينة ستخلق فائضا من الأدوية سيتم توجيهه للتصدير، كما ستعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في هذه الصناعة، كما سيعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.

كما أضاف الخبير الاقتصادي، أن مدينة الدواء ستخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بالإضافة إلى نقل للتكنولوجيا الخاصة بصناعة الدواء، فضلًا عن مساهمتها في خفض فاتورة استيراد الدواء.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 2-4-2021

البنك المركزى ينفى إلغاء «الجنيه الورقى»

محمد الباز يكتب عن الرجل الذي يجب أن يرحل: أسامة هيكل.. وزير الفتنة الإعلامية

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية


الصور

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

قافلة «نور حياة» تواصل الكشف المجاني على مرضى العيون بأسيوط

image description

بدء الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بأسيوط غدًا

image description

الكشف الطبي على 1846 مواطنا مجانا في دمياط

الأكثر قراءة

البنك المركزى ينفى إلغاء «الجنيه الورقى»

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

محمد الباز يكتب عن الرجل الذي يجب أن يرحل: أسامة هيكل.. وزير الفتنة الإعلامية

قنوات «الوطنية للإعلام» تنهي استعداداتها لبث احتفالية نقل المومياوات

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مؤيد محمد يحصل على الدكتوراه في طرق التحكم بالطاقة المتجددة الهجين بجامعة سوهاج

مسئول أوروبى: فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم بسبب كورونا

55% من الروس يثقون في بوتين

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

أيام زمان

بين الدراما والتاريخ.. حكاية الملك أحمس

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبري في مصر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
عميد لاعبي العالم
د. محمد عفيفي
قناة السويس فى التاريخ المصرى
مؤمن المحمدي
النسبة والمعدل
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
المزيد

الثقافة

أشكال الكتابة عند الشعراء بثقافة المنيا

وزيرة الثقافة تتفقد معرض الإسكندرية التاسع للكتاب

«نافذة على الأدب المصرى».. ندوة بالمركز الثقافى الروسى بالإسكندرية

فاضل حسين يُشيد بتنظيم معرض زايد للكتاب