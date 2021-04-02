فاضل حسين يُشيد بتنظيم معرض زايد للكتاب

أعرب فاضل حسين، مدير معرض الشارقة الدولي للكتاب، عن سعادته بعودة أنشطة ومعارض الكتاب إلى مصر، لافتًا إلى أن الحياة في مصر طبيعية ولم تتأثر بشكل كبير بالموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.وأضاف مدير معرض الشارقة، في تصريحات صحفية على هامش زيارته لمعرض زايد للكتاب في دورته السابعة، أن المعرض يتميز بالتنظيم الشديد والإجراءات الاحترازية الصارمة للوقاية من الموجة الثانية للفيروس، ولفت إلى أن المعرض يضم العديد من الإصدارات العربية والأجنبية التي تناسب أذواق شرائح متعددة من القراء. كذلك أشاد بالأعداد الكبيرة التي جاءت لزيارة المعرض في يومه الثاني.وأعرب فاضل عن أمنيته في أن تشارك هيئة الشارقة للكتاب في المعارض الإقليمية في مصر، وليس فقط معرضي القاهرة والإسكندرية.يذكر أن المعرض، الذي انطلقت فعالياته أمس الخميس، ويقام في مدخل 2 بمدينة الشيخ زايد، ويستمر حتى 12 أبريل الجاري، يحفل بالعديد من الفعاليات الفنية والثقافية وأنشطة الأطفال، وصرح محمود عبدالنبي محمود، مدير المعرض، بأنه يقام بالتعاون مع وزارة الثقافة وأكاديمية الفنون، وذلك بمشاركة أكثر من مائة دار نشر، أبرزها الهيئة العامة المصرية للكتاب، أكاديمية الفنون، دار الشروق، دار نهضة مصر، الدار المصرية اللبنانية، مؤسسة بيت الحكمة، دار دوّن، سما، الكرمة، الرواق، أطلس، دارك، تشكيل، مكتبة مدبولي، مكتبة تنمية، مكتبة ديوان، المكتبة الأكاديمية.