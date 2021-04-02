جبر الخواطر.. كيف احتفلت مصر بيوم اليتيم؟

في الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام تحتفل مصر بيوم اليتيم منذ عام 2003، إذ أسست جمعية الأورمان وهي أحد أكبر الجمعيات الخيرية في مصر هذا اليوم للترفيه عن الأطفال وقضاء يومًا كاملًا معهم.وفي سياق متصل أعربت قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها بهذا اليوم الذي ينم على الحب والمودة والمحبة للأطفال، إذ قالت على حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: "يعتبر يوم اليتيم من أهم الأيام التي تعكس الحب والتآلف والرحمة في قلوبنا جميعًا تجاه أبنائنا وبناتنا الذين فقدوا أقرب الناس إليهم، فلنكن لهم يد العون التي ترسم البسمة على شفاههم وتضمن لهم مستقبلا آمنا ومشرقًا".ونظمت وزارة التضامن احتفال بيوم اليتيم لاستقبال الأطفال من مختلف محافظات مصر، إذ أوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى الرعاية والاهتمام بشكل مضاعف لإصلاح البنية التحتية والكوادر التي ترعى الأطفال، ووضع خطة تنمية للطفل بداية من التحاقه بالدار مرورًا بتخرجه وما بعد تخرجه.وترصد "الدستور" مدى اهتمم واحتفال دور الأيتام والجمعيات الخيرية بيوم اليتيم، من خلال إقامة الحفلات وتنظيم الرحلات الترفيهية.إحدى الجمعيات الخيرية بمنطقة فيصل نظمت احتفالا للأطفال اليتامى بالجمعية، وتقول سامية حسن، واحدة من المشرفات، إن الجمعية بدأت التجهيز لهذا اليوم منذ أكثر من أسبوع حتى يكون يومًا متكاملًا لإدخال البهجة والفرح على قلوب الأطفال.تضيف: "اليوم بيبدأ من 9 الصبح طبعًا من خلال العروض الاستعراضية والأغاني، وبنوفر منطقة ألعاب في هذا اليوم، يعني بنحاول نوفر كل الأنشطة لأن أكيد اهتمامات الأطفال مختلفة، وبعدية بيكون في وقت معين للغذاء وهي وجبة صحية متكاملة ومن ثم العودة مرة أخرى للأنشطة لحين انتهاء اليوم".أما هبة عبدالله، مشرفة إحدى دور الأيتام في منطقة الدقي، أوضحت أن الدار نظم رحلة ترفيهية للأطفال احتفالًا بيوم اليتيم وذلك من أجل الترويح عنها، موضحة أن الرحلة شملت زيارة لعدد من المناطقة الأثرية والسياحية لتثقيف الأطفال بالتاريخ وأهمية الحضارة المصرية.وأكدت عبدالله انه تنظيم الأنشطة خلال اليوم جاءت وفق الإجراءات الاحترازية لتجنب عدوى فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم تقديم الهدايا للأطفال، وتوفير كمية كبيرة من الألعاب المختلفة، إذ ان هذا اليوم ينتظره جميع الأطفال من العام للعام.يذكر أنه في عام 2006 أقر مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في دورته السادسة والعشرون حصلت جمعية الأورمان على قرار رسمي بإقامة يوم عربي لليتيم.